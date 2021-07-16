苗真劇中對楚宣一見鍾情。

蘇炳憲與苗真飾演父女。

苗真加入《黃金歲月》。

藝人苗真15日在民視八點檔《黃金歲月》初登場，角色是從國外留學歸國，以自我為中心的「劉家佳公主」，連她自己都忍不住說家佳不只是公主還是個奧客。

苗真表示，之前戲劇合作演她丈夫的蘇炳憲，這次升格演她爸爸，俏皮說「希望炳憲哥可以走出她前妻變女兒的傷痛」。她透露出場戲被楚宣「英雄救美」，她讚嘆「楚宣真的好帥」，尤其劇中那幕帥勁爆表、氣場超強，讓她有臉紅心跳的感覺。

她一出場還要在閨密前秀英文，拿到台詞就開始緊張，每天在家唸英文，還錄音給美國朋友聽，很怕自己發音不標準會被攻擊。昨晚播出後，收到許多朋友的訊息鼓勵，甚至有些粉絲留言洗版叫她趕快追到楚宣，讓她很意外。

扮男裝受觀眾稱讚的楚宣，透露演男生太難了，尤其現在每天拍戲都要束胸很不舒服，又不能放鬆大笑，簡直快不能呼吸。但她也說只要為了角色好都願意嘗試。她這次與苗真首次合作，接下來有許多化學變化，她也很期待。