萬海松江辦公室。（趙雙傑攝）

萬海航運松江辦公室員工因同居室友確診， 隨即7月15日進行PCR檢驗．經篩檢後確診新冠肺炎。萬海表示，該同仁於上班期間並未接觸外界客戶，上班均依規定全程佩戴口罩，目前該名員工正依照衛生主管機關指示進行相關治療。

為保障客戶及員工健康安全，萬海隨即依衛生主管機關及公司防疫作業規範，立即採取各項緊急處置措施，包括於7月15日晚間立即針對辦公室及公共區域完成全面消毒作業，並於7月16日啟動松江辦另一組少數必要同仁到辦之上班機制，確保營運不中斷，並將持續落實自主健康監測。

萬海貨櫃輪。（資料照）

萬海強調，審慎因應嚴峻的疫情強化防疫管理，實施AB分組上班、全程配戴口罩、採行實聯制、確實執行體溫量測及手部消毒、視訊會議、暫停業務人員實地拜訪客戶等措施，營業櫃檯加裝透明隔板，也為員工投保防疫保單，並於每週末進行環境消毒作業，本公司將持續關注疫情變化滾動式精進各項防疫措施。