前副總統陳建仁昨(15日)晚間在臉書發文，提到14日接到台大醫院通知，參加國產疫苗二期臨床試驗的解盲結果，自己打的是安慰劑，但他決定繼續参加補施打疫苗的延伸計畫，支持國產疫苗的研發。台北市議員羅智強今(16日)在臉書砲轟，陳建仁過去曾說過「沒有太多不適及副作用」，結果他打的根本不是疫苗，「從頭到尾陳建仁有信心的，原來是國產的生理食鹽水，把國人耍得團團轉，這才叫做說謊」。

陳建仁昨在臉書提及，14日和妻子才接到台大醫院的通知，告訴參加國產疫苗二期臨床試驗的解盲結果，他打的是安慰劑，該臨床試驗是在接種第二劑(疫苗或安慰劑)後的90天才會告知個別受試者所打的是疫苗或安慰劑。他更指出，對於王鴻薇議員憑空捏造事實，深感震驚痛心，她堂而皇之的謊話，更令人遺憾。

羅智強對此則說，「陳建仁過去上節目專訪，強調已接受高端試驗，『沒有太多不適及副作用』，同時還力挺高端，對國產疫苗有信心，問題是陳建仁的試驗尚未解盲，作為一個受試者，他根本不知道打了疫苗或安慰劑，卻刻意提及『沒有副作用』，是哪來的自信？」

羅智強表示，王鴻薇也出面質疑，有7600位國產疫苗受試者，因為不知道實驗結果，即便排到了AZ和莫德納疫苗，都不敢去接種，「民眾力挺國產疫苗參與試驗，但只有前副總統陳建仁，可以這麼肯定的公開表示自己打到的是疫苗，政府是把其他受試者當成白痴嗎？」

對於王鴻薇的說法，陳建仁已發文反擊是「憑空捏造事實」，但羅智強認為，「以陳建仁的影響力，一定很多人看完專訪後，也跟著建立起自信、投資高端股票，甚至把手臂留給高端，結果他（陳建仁）打的根本不是疫苗」。

羅智強指出，而陳建仁的自爆，也揭露了更大的騙局，「到底是高端解盲流程有問題？還是民進黨連安慰劑都要耍特權？滿嘴謊言的陳建仁，為了回擊王鴻薇，嗆出不符規定的特權安慰劑，把高端的信用玩壞，接下來又要說什麼謊來圓？」

針對外界質疑為何陳建仁能提早解盲，高端今對此回應，因應疫情升溫、公費疫苗施打擴大，高端取得法規單位同意，新增延伸性試驗，若受試者已具公費疫苗接種資格，或同意加入試驗，可主動向試驗中心要求緊急個別解盲。若屬安慰劑組，可選擇加入延伸性試驗補施打2劑高端新冠肺炎疫苗，或於符合公費施打資格時，選擇施打其他公費疫苗。

另外，陳建仁也遭疑若是打安慰劑，為何之前可以幫忙背書國產疫苗？民進黨立院黨團書記長羅致政今表示，前副總統背書的是「這個國產疫苗計畫的推動」。