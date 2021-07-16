警方關心鄭男行搶加油站動機。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市計程車司機鄭姓男子因疫情沒生意，等不到紓困金，乾脆將車子退租睡公園，睡了一周仍無計可施，14日餓了一整天，15日竟跑到加油站亮水果刀示意行搶，並在原地等候警察逮捕。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

真有人因新冠肺炎疫情被逼得走投無路，台南市計程車司機鄭姓男子因疫情沒生意，等不到紓困金，乾脆將車子退租睡公園，睡了一周仍無計可施，14日餓了一整天，15日竟跑到加油站亮水果刀示意行搶，並在原地等候警察逮捕。

疫情重創民生產業，有民眾因生計影響起盜心，58歲鄭男平時生活已不好過，開出租計程車維生，晚上以車為家睡在車上，台灣5月中疫情嚴峻，根本做不到生意，他向政府申請紓困金，卻陰錯陽差等不到補助，苦撐不下只好把車退租四處睡公園度日。

鄭男在公園睡了一周，經濟狀況不見改善，14日餓了一整天，心一橫乾脆想搶劫吃牢飯。

鄭男15日上午騎車到安平區永華路上加油站，加完汽油未付錢，反拿出一把水果刀向員工表示「我要搶劫」，但他連刀鞘都未拔出，員工以為開玩笑，他靠近作勢，員工才驚嚇逃開，讓他自行進入收費亭取出8個50元硬幣共400元。

加油站員工立刻向同事求援，有員工喝令他將錢放下，他也依言放下銅板，卻站在原地不願離去。

直到警方抵達，鄭男交出水果刀，配合壓制被捕，對作案動機不願多作說明，但向警坦承「我要搶劫」。

警方將他逮捕，研判他因生活不濟才鋌而走險犯案。警方表示，鄭嫌日前居無定所，申請到的1萬元紓困金匯票其實已寄到戶籍地，他卻不知領取，最後又退到區公所。

警方除將他依照強盜罪嫌移送台南地檢署，並找地方人士與基金會尋求捐助物資，希望他度過難關，勿再因飢餓起盜心。