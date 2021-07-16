想入手Mac、iPad作為你的開學學習新配備嗎？蘋果（Apple）今年的開學專案(Back to school)開始囉！即日起至 9月 27 日，公私立大專院校在學或是今年錄取的學生和學生家長，以及各級學校的教職員工，只要購買符合資格的 Mac 和 iPad 就可以以優惠折抵金額換購 AirPods，補差價也可以換購 AirPods Pro。

MacBook Air 的電池電量輕鬆滿足一天所需。機身輕巧，上課趕場帶著跑不用擔心電力，教育優惠價只NT$27800 起。MacBook Pro 則擁有更強的效能表現，搭配 Retina 顯示器效果，再加上超長的電池續航力，輕鬆把生產力工具放進背包帶著走，教育優惠價 NT$ 36800 起。iMac 24 吋 4.5K Retina 顯示器，看什麼都亮眼；搭配全新 M1 晶片，還有七種繽紛色彩任你挑選，讓宿舍也多姿多彩，教育優惠價 NT$ 38400 起。製作 3D 動畫也能隨心所欲的 Mac Pro 和 最輕巧的桌上型電腦 Mac mini 也都提供教育優惠價，Mac mini 價格 NT$ 20300起。

iPad Pro 配備 Apple M1 晶片的 iPad Pro 讓你擁有媲美博士的超強實力，無論剪輯 HDR 影片、玩主機級遊戲，還是在 iCloud 中與人共同協作，都能輕鬆完成，教育優惠價 NT$ 23400 起。iPad Air 更能化身課堂上的筆記本、校園裡的塗鴉本，是宿舍裡的電影院，也是隨身攜帶的創意工作室。超多顏色搭配你的個人風格，教育優惠價 NT$ 17400起。

蘋果也同步準備了三本指南來幫助使用者可以設置好並充分利用 iPad 和 Mac 學習，每本指南都有5個關於整理、管理螢幕時間和講故事的小技巧。使用者更可搭配使用 GoodNotes 5、Notability 等筆記軟體，記錄課堂筆記和學習心得；使用 Clips 製作精彩片段；運用Apple Pencil 隨手捕捉稍縱即逝的珍貴靈感；利用 Apple 的 Swift Playgrounds App 編寫你自己的 app，開啓你的創業之旅，有興趣的朋友可透過 Swift Playgrounds 的10個編碼挑戰來建立你的編碼技能，開啟另一片天空。