《中國青年報》用戶端16日報導，健康中國行動推進委員會專家諮詢委員會委員孔靈芝16日在中國國家衛健委記者會上表示，當前中國成年居民超重肥胖率已經超過50％，6-17歲兒童青少年接近20％，6歲以下兒童達到10％。超重肥胖已成為影響中國居民健康的重要公共衛生問題。

孔靈芝強調，兒童肥胖不僅影響身體健康，還會帶來一定的心理問題。超重肥胖率的不斷上升會持續對公眾健康帶來嚴峻的挑戰。

孔靈芝說：「肥胖既可以獨立稱為肥胖症，又是心腦血管疾病、糖尿病、部分癌症等嚴重影響中國居民健康的慢性非傳染性疾病的獨立危險因素，具有成因複雜、影響範圍廣、涉及領域多、防控難度大等顯著特點，是影響全人群、貫穿全生命週期的健康問題。」

孔靈芝認為，超重肥胖防控涉及多領域、多部門，是一項典型的系統工程。做好肥胖防控，不僅要做好醫療衛生系統內部的小循環，更要進入全社會的大循環。對於個人來說，應當保持健康體重的意識和行為。