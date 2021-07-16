西歐驟降滂沱大雨，導致山區的河流沖往鄉鎮，導致無數房屋倒塌、汽車滅頂。周四至少44名民眾死亡及數10人失蹤。

大雨連續下了兩三天，隨著雨勢稍退，萊茵河地區例如Wuppertal市的民眾開始檢視受損的家園，多棟房屋倒塌，橋梁斷裂。受損地區集中在德國西部以及鄰接的比利時部分地區波恩市(Bonn)附近，死傷人數眾多，Ahrweiler地區有18人死亡，Euskirchen地區有15人死亡。

比利時有兩名男子因暴雨而死亡，一女子遭河流沖刷而失蹤，約10棟房屋倒塌，超過1000棟房屋的家庭被迫疏散離開住所。

由於水災影響，德國大約有20萬戶家庭停電。

洪水近幾年在德國造成嚴重的大規模人員傷亡。2002年德國東部發生洪災，造成21人死亡，整個中歐地區有100多人喪生。

極可能接替梅克爾(Merkel)出任總理的Armin Laschet將極端氣候現象歸咎於全球暖化。

降雨也造成比利時通往德國的高速鐵路中斷。荷蘭的下游地區河川氾濫，幾個護理中心被迫疏散。

萊茵河地區的強降雨，也導致科隆市和Hagen市發生水患。