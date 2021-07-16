旅遊業者雄獅(2731)透過轉投資的行動運用技術新創公司豐趣科技，透過提供技術解決方案協助在地旅遊供應商數位轉型。因應疫情加速數位轉型，豐趣規畫偕同雄獅將技術解決方案推展至海外市場，首站瞄準美國地區，預備掌握未來海外旅遊商機。

2015年底成立的豐趣為工研院衍生育成的新創公司，專注於台灣目的地旅遊服務，為在地旅遊服務商家打造電子憑證管理技術與平台，目前已有超過1000家旅遊合作供應商，全台百萬人次以上的旅遊景點亦為公司合作夥伴。

豐趣目前實收資本額1億元，雄獅2016年入股投資、目前持股38.86％。據雄獅財報揭露，豐趣科技2020年營收1.33億元、年減26.89％，營益率自3.56％降至1.59％。不過，稅後淨利732.7萬元、年增13.74％，每股盈餘（EPS）0.8元。

豐趣4月中宣布與雄獅及旅遊預訂平台KLOOK策略結盟，規畫推出NEXT旅遊商家預訂系統服務，致力提供台灣在地旅遊供應商的電子票券系統與數位轉型服務，並協助套裝產品設計與串連分銷全球通路，優化國旅營運及服務效率，並預備掌握未來海外商機。

目前全台三級警戒延長至26日，但13日起部分戶外景點適度鬆綁「微解封」，可開放但須落實實聯制、出入口管制、人流管控降載等防疫措施。豐趣打造電子票券營運管理平台，提供在地商家數位化轉型，可有效協助業者控管人流，亦能降低接觸感染風險。

豐趣總經理裘以嘉表示，旅遊商家票券電子化和數位化已成趨勢，雖面臨疫情挑戰，但未來國內可望降級解封、國境終將開放，將持續提供技術解決方案，與商家共同面對挑戰，並規畫偕同雄獅將技術解決方案推展至海外市場，首站瞄準美國地區。

豐趣多年來獲得APEC ESCI金獎、新創事業獎、中小企業創新研究獎等多項創新獎項肯定，7月首度參加亞洲企業商會舉辦的2021亞太傑出企業獎（APEA），即自15個國家地區、130位企業家及企業中脫穎而出，獲頒「優異勵志品牌」，與國內電商龍頭網家同獲肯定。