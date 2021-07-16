國人喜愛莫德納 民進黨團：藍營縣市長為何不買莫德納？本報資料照

國民黨主席江啟臣日前與部分執政縣市提出申購BNT疫苗，民進黨立院團今表示，國民黨縣市首長和國民黨中央指定要透過上海復星購買BNT疫苗，如果以現在國人對莫德納喜歡程度，怎麼不公開要買莫德納？

至於有媒體報導，這次台積電和鴻海購買1000萬劑BNT疫苗，上海復星每劑賺取8.5美元，總計高達8500萬美元，可說是暴利，又上海復星取得代理權金額為8400萬美元，等於代理金由台灣買單；民進黨立院團表示，就是國民黨不要為了某一個藥商的代理商，一直站在他們的立場幫忙講話，然後來攻擊或是來抹黑政府。

民進黨團幹事長劉世芳表示，那疫苗如果沒有打到身上，其實就是空中樓閣，所以還是一再呼籲相信科學的數據，不要相信網路上政治口水亂傳，因為等不到的疫苗就是空的，等得到的疫苗才是真的。

民進黨立院團書記長羅致政認為，國民黨只是想蹭熱度，對疫苗總體戰略分配沒有幫助。

羅致政說，國民黨對上海復星代理的BNT情有獨鍾，背後動機還是回到國民黨內選舉，其實多數國民黨縣市首長不認同，台東甚至要跳船，國民黨沒有得到社會支持，也沒有考量防疫。