由工業技術研究院育成、雄獅集團投資的行動運用技術新創公司「豐趣科技」(FONTRIP)，專注於目的地旅遊資源管理服務，今年七月獲得由亞洲企業商會舉辦的2021亞太傑出企業獎(Asia Pacific Enterprise Awards，APEA)，從入圍的15個國家及地區的130位企業家及企業中脫穎而出，獲頒「優異勵志品牌」（Inspirational Brand）。

APEA亞太傑出企業獎自2007年起開始頒發，由學術界、企業家、非營利組織及各界專家等組成評審團，旨在表彰亞太區域的卓越企業與領袖。這是豐趣科技首次參加亞太傑出企業獎，國內電商龍頭PChome網路家庭亦在得獎之列，顯見其實力深獲國際肯定。

豐趣科技為國內電子票券系統領導廠商，與國內旅行社龍頭雄獅旅遊、知名旅遊及娛樂預訂平台KLOOK策略聯盟，致力於提供旅遊供應商的電子票券系統與數位轉型服務，並協助套裝產品設計與串連分銷全球通路。成立五年以來，目前已有超過1000家旅遊合作供應商，全台百萬人次以上的旅遊景點也是合作夥伴，包括協助故宮博物院導入電子票券系統，合作愛臺灣博物館卡，與台北市政府合作北北基好玩卡，林務局森林遊樂區票務電子化等。此外，豐趣亦獲得許多創新相關獎項肯定，如：APEC ESCI 金獎、新創事業獎、中小企業創新研究獎等。

日前中央流行疫情指揮中心宣佈三級警戒延長、7月13日起「微解封」適度鬆綁，部分戶外景點如國家公園、國家風景區、遊樂園區、休閒農場等可開放，但仍須落實相關防疫措施，如實聯制、出入口管制、人流管控降載等。面對這些微解封後的挑戰，豐趣科技打造電子票券營運管理平台 提供在地商家數位化轉型，不僅能有效協助旅遊供應商控管人流；無紙化電子票券與行動支付整合也能降低接觸感染風險。

豐趣科技總經理裘以嘉表示，旅遊商家票券電子化和數位化已成趨勢，雖然現在面臨疫情挑戰，但未來國內可望降級解封、國境終將開放，豐趣將持續提供技術解決方案，與商家共同面對挑戰，目前正規畫與雄獅集團偕同將技術解決方案推展至海外市場，首站預計瞄準美國地區，以提供更便利友善的服務給國內外旅客。