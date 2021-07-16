別再把救護車當計程車！台南市消防局救護案件逐年增加，不乏酒醉路倒或慢性病患疑為了省下計程車費，把救護車當計程車使用，台南市消防局統計，半年來全市已開15張救護收費單，每張1400元！

第五救災救護大隊表示，今年迄今已開出3張「濫用救護車收費單」，昨天開出第3張來自永康區一名張姓男子因頭暈打119，消防局派遣大橋專責救護隊前往，張男站在家門口等車，救護人員量測生命徵象均正常，當下告知救護車使用原則，且會開立救護車收費告知單，張男仍堅持搭救護車就醫，救護人員於是在現場開單並給對方簽名，後續將由「消防救護車收費審核小組」審議，若認定為收費對象，將通知當事人繳費。

消防局長李明峯表示，消防救護案件逐年增加，消防局半年來已開15張救護收費單。第五大隊表示，近年不斷呼籲民眾珍惜緊急救護資源，把救護車留給更需要的人，以大橋專救隊來說，上半年出勤救護數1463件，竟有3成、306件空跑。

消防局也強調，全國11個縣市明訂救護車收費規定，收費是為了抑制民眾濫用救護資源，對於低收入戶、孕產婦等收費對象，可經過審查後免除收費，但仍要呼籲，把緊急救護資源留給更需要的人。