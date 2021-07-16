台灣高鐵16日表示，第一線同仁已順利完成疫苗接種，「微解封」期間提供旅客更安全的乘車環境。值得一提的是，高鐵打的是美國捐助的大瓶莫德納，每瓶14人份，最多可以打到15人，不過高鐵透露該公司為讓每瓶疫苗發揮最大效益，特別使用刻度精密的注射器，超過95％疫苗都是1瓶打到15人用好用滿。

高鐵公司表示，為讓每瓶疫苗發揮最大效益，特別與北、中、南三地專業醫療院所密切合作，用刻度精密的注射器，讓單瓶疫苗可提供15人施打的比率超過95％，一線同仁的疫苗接種率亦逾9成，進一步確保營運及旅客乘車安全。

另外，針對台北市政府日前公布高鐵台北站站務員（案15169）確診及相關足跡；高鐵公司表示，據該同仁自述，係因身體不適故於7月5日主動就醫並PCR採檢後確診，在此之前並未收到北市府或任何疫調單位採檢通知。高鐵台北站於收到同仁通知第一時間即啟動車站公共空間及該員辦公動線清消應變機制，並安排與該員確診前5天所有接觸同仁PCR檢測，結果全是陰性。

另外三級警戒延長至7月26日，高鐵各車次仍維持全車對號座、每周556班次的班表。目前高鐵車上仍禁止飲食，全線站內餐廳仍以外帶為主、禁止內用。旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲食用完畢後，儘速戴口罩。