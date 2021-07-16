東元經營權之爭下周可望明朗！華新董事長焦佑倫昨(7/15)日指出，股東會進行改選完畢之後，此事終將會落幕，一切將回歸公司治理，而他也會支持現任東元董事長邱純枝繼續留任，因為她是適合的人選。

針對近日東元小股東提告東元換股華新，有違反證券交易法之虞，焦佑倫表示，華新向來秉持誠信經營的原則，並不存在內線交易之情事，因此，不會在意此等從未發生過的事情，同時也不會浪費社會資源，而對此事提告。

而對於媒體揣測焦佑倫是否會出任東元董事長一事，焦佑倫強調，光是經營華新已經是分身乏術了，所以他沒有此意願，而是會支持現任董事長邱純枝續任，繼續帶領東元經營團隊打拼。

他認為，邱純枝是很合適的董事長人選，除了領導東元多年，經營成績穩健之外，也曾被臨危授命出任亞太電信董事長，讓亞太電信得以轉虧為盈，協助政府、銀行及股東讓事情平安落幕，由此足以顯示，她是個能幹的專業經理人。此外，他也提到，華新目前對東元持股10.77％，沒有再增加持股計畫。

焦佑倫表示，華新覺得東元目前經營團隊很好，而且雙方有人好、公司好、產業發展前景好的三好基礎，華新才會透過換股投資東元。未來雙方也會各自發揮優勢，聯手展開策略性合作，舉例來說，風電及場域有很多機電商機，東元機電工程很強，可以提供系統整合，華新則可提供電纜；另外東元旗下有自動倉儲及宅配通，雙方也就智能倉儲，以及工業產品如何做到商業產品的服務，進行合作討論。

此外，東元積極搶進美國市場，近期宣布將在美國奧克拉荷馬州生產二級和三級電動車快速／急速充電樁，焦佑倫指出，電動車充電樁案主要由東元主導，華新也參與討論。他說，華新子公司-美國太陽能電廠Borrego橫跨紐約及紐澤西州，位於美國東北角，而東元旗下東元西屋馬達位於德州，屬於西南角，未來雙方可以在美國綠能產業發展進行密切合作。