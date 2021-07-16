新冠疫情影響社會層面嚴峻，中研院收錄院內20位人文社會領域學者所撰寫的19篇科普專文，發行《研下知疫：COVID-19的人文社會省思》實體專書，論析疫情之下的人權、政府公權力及對宗教儀式衝擊等方面，探索並反思疫情的社會文化面向，也盼在抗疫期間為社會增添更多知識能量。

中研院院長廖俊智表示，這本著作展現中研院內人文學者積極回應社會需求，短短幾個月間撰寫相關主題的文章，從不同視角來理解並反思疫情的社會文化面向。

中研院近代史研究所特聘研究員康豹表示，去年新冠疫情爆發後，他便發起「COVID-19人文社會科學短期研究小額補助計畫」，號召院內20位人文社會學者，發揮學術專長，例如針對疫情進行數據分析、問卷調查；針砭時事、反省法規；或從文學及歷史中得到啟發等。

康豹指出，新冠肺炎或其他疾疫不只是一種疾病，也是社會問題，學者們意圖藉由歷史與當代對話，以古鑑今，據此回應COVID-19對全世界的衝擊，以及今日台灣所面臨的挑戰，以累積面對下次疾疫的資源。

在著作當中，收錄了中研院社會所副研究員蔡友月所收集28位臨床醫護人員的口述史與生命史，敘述第一線醫護人員如何面對新冠肺炎的污名、心理壓力、醫療系統感染的風險，以及病毒傳播的死亡威脅。也包含社會所助研究員曾凡慈以〈「防疫破口」還是「無名英雄」？〉一文，呈現居家檢疫者及家人所面臨的嚴格挑戰。

至於政府在防疫中的權力界限應如何界定？法治與人權之間的界線應如何拿捏？中研院法律所特聘研究員兼所長李建良更是透過「數位足跡」，探究數位防疫和人權之間的平衡。歐美所副研究員何之行則探討科技防疫在「個人權利」與「公共利益」之間的權衡拉鋸。政治所副研究員吳文欽於2020年12月針對臺灣民眾進行網路民調，發現疫情訊息的透明程度，會影響民眾對政府防疫政策的評價。

歷史研究則為《研下知疫》的重頭戲之一，過去各個時期如何面對疾疫來襲，共有7篇專文分論。史語所助研究員巫毓荃、台史所副研究員顧雅文與張隆志，不約而同以1918至1920年的西班牙流感為研究對象，分別討論日治時期政府的防疫對策，及其在台灣成的公衛危機與社會影響。

史語所研究員李尚仁的〈排外與傳染恐懼：19世紀在中國的兩場麻風調查〉，則聚焦於英國醫學界對「麻風是否為傳染病」所進行的研究與辯論。近史所研究員雷祥麟亦透過此波流感疫情及1910至1911年的滿洲鼠疫，追溯防疫口罩的「反覆」誕生，以及台美口罩文化差異的歷史線索。

文學反映人生，表現人性，從疫情也看到人性的脆弱與堅強。歐美所特聘研究員單德興以〈瘟疫的文學再現與生命反思〉一文，分析西方不同時代、地域與語文的文學家，如何把人置於瘟疫的嚴苛情境，刻劃芸芸眾生在疾疫中的各種不同回應。文哲所研究員劉苑如則帶領讀者穿越千年，返觀中國中古時期的疫病故事。

宗教信仰與儀式是疫情中撫慰人心的重要力量，康豹將王爺信仰與西方相關現象做比較，並分析過去在疾疫流行時，迎王祭典、暗訪、繞境等宗教活動的開放程度，對於宗教活動與防疫之間如何取得平衡，帶來不同層面的思考。