台積電第2季獲利不如市場預期，ADR重挫5.51%，股價今(16日)跳水失守600元整數大關，終場收在589元，下跌25元，跌幅4.07%，拖累大盤指數盤中重挫逾250點，收盤加權指數以17895.25點作收，下跌138.94點，成交值5727億元。

美股周四漲跌互見，台積電法說會行情失靈，台積電ADR重挫5.51%，加以外媒傳出英特爾有意以300億美元收購全球晶圓代工第4大廠格芯(GlobalFoundries)消息，台積電股價開低重挫，台股開盤下挫194點，以17839.58點開出後，指數一度殺至17779.61點，跌逾250點，電子股不支倒地，隨著盤中台積電賣壓逐漸消化，指數跌幅收斂。

航運類股走勢相對強勁，貨櫃三雄領航走揚，今仍分盤交易的長榮盤中登上漲停，終場收在178.5元，漲停打開，漲幅9.51%，陽明收在188元，站回現金增資價182元之上，漲幅5.03%，萬海收盤上漲7.5元，收在286元，漲幅2.69%。