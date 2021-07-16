特殊鋼大廠榮剛(5009)6月合併營收回到7億元以上水準，並改寫近14個月高；公司看好第二季接單量創新高，第三季起陸續出貨，加上鋼價趨漲，有利獲利表現。外資連三天共計買超榮剛4470張，也帶動股價連三天上揚。

榮剛指出，隨各國陸續解封，民生、基建用鋼需求明顯回溫，加上鋼價攀升，6月合併營收來到7.28億元，創14個月來新高。第二季合併營收20.14億元，季增13.99%、年增2.28%；累計上半年合併營收37.8億元，仍年減10.73%。

公司看好第二季接單量逾2.57萬噸，創新高，第三季起陸續出貨，業績續強。法人推估，榮剛下半年每月營收有望在7億元之上，並受惠鋼價上揚、毛利率仍佳，全年獲利挑戰較去年倍增。

榮剛下半年業續加速成長，法人估今年榮剛營收將逾80億元，年增個位數百分比，毛利率達20%以上，顯著優於去年的14.28%，全年獲利力拚較去年倍增。

另外，榮剛指出，低迷許久的航太產品訂單目前看來已逐步回籠，部分訂單第三季起將開始出貨，預計明年起出貨重新放量，由於航太產品毛利率高於其他產品，有助未來營運。

榮剛今年第一季營收17.66億元，毛利率回升至20.93%；淨利1.46億元，每股淨利0.34元，優於去年同期的0.04元。

榮剛2020年營收76.4億元，毛利率14.28%，淨利2.17億元，每股淨利0.5元。