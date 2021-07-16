德麥(1264)今日舉行股東會通過每股配息12元、配股1元。德麥指出，台灣在5月疫情突然出現高峰，實施三級警戒對餐飲影響大，台灣市場5月衰退近3%，6月衰退逼度則達8%。現階段對人員進行分流管制，維持物流正常配送，業務員已恢復正常拜訪，目前影響主要在餐飲版圖，麵包店影響較小。

德麥在大陸市場方面，5月業績成長逾3成，6月廣州、深圳受疫情仍有影響外，6月約成長10%。2021年下半年，德麥將強化城市經銷商式渠道的經營，目標將營運模式目標調整為直營(60%)+經銷商(40%)。

德麥指出，在大陸市場將以「單品爆破」方式來進行聚焦，強化品牌力，並啟動城市經銷商模式，建立具備直營特色的經銷商體系，目標2021年在華南、華東增加30家，2022年目標擴大至100家。

2021年上半年德麥在大陸區因強化客戶通路布局、持續管控費用率等，業績成長40.81%；在台灣區方面獨家代理兩大強勢品牌愛樂薇、萊思克，推升業績成長，再加上新增約1700個客戶，整體台灣市場業績成長14.95%；香港業績成長則達13.3%。