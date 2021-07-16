花蓮1名已婚藥師與已婚的藥局助理小芳（化名）2018年發生婚外情，2人甚至曾在藥局內發生性行為，遭小芳丈夫發現後提告；該藥師辯稱是小芳丈夫沉迷電動、冷落妻子，他才與小芳兩情相悅地在一起，且小芳曾多次抱怨性生活不美滿，夫妻早已貌合神離，欲減輕賠償責任；但法院不採信他說法，判他需賠償50萬。

判決書指出，小芳與丈夫在2012年結婚，她在1間藥局擔任藥師助理，不過2人始終沒有生育孩子，她在2018年開始與藥局內的1名藥師發生婚外情，某次她在家中突然情緒爆發表示「為何人家生小孩很容易，我們夫妻生小孩卻那麼難？」並坦承外遇，丈夫也在她的手機中發現不少鹹濕、曖昧內容。

該藥師後來在法庭上辯稱，他與小芳是兩情相悅，因小芳經常向他哭訴婚姻生活、性生活不美滿，而且小芳丈夫回家後都在玩電動，2人鮮少對談，幾乎已達貌合神離；但該丈夫表示是藥師主動勾引小芳，且他發現2人曾在多個地方發生性行為，包含藥局等地，已嚴重侵害他的配偶權。

法官認為，就算小芳夫妻之間感情不睦，但只要婚姻存在，就受到《憲法》對婚姻的制度性保障，不容許他人介入婚姻關係，且該藥師無法舉證對方夫妻感情不睦、貌合神離，因此不能以此減輕賠償責任，審酌後判藥師須賠償元配男子50萬元，可上訴。