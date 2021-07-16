全台仍維持疫情三級警戒，日前有網媒報導指台灣高檢署發公文通令「減縮辦案」，導致治安空轉，辦案績效僅剩1成。高檢署16日澄清，強調從未發此公文，三級警戒期間各地檢署也從未鬆懈，新收案件質量並未降低。

高檢署表示，並未通令全國檢署配合防疫減縮辦案，只有緊急通知強化「查緝民生犯罪聯繫平臺」機制，成立疫情期間查緝假訊息犯罪督導小組，以及規範人犯及案件處理原則，如遠距訊問、暫緩不具急迫性的案件顪，

高檢署統計，今年5月19至7月15日相較去年同期，新收案件量雖減少21.6％共1萬8223件，但其中以公共危險罪減少62.4％共8434件最多，詐欺罪則增加8.1％共1172件，重大刑事案件也增加65.4％共17件，顯見警戒期間各地檢署新收案件質量並未降低，檢察官負荷未因疫情減輕。

高檢署並指，警戒期間各地檢署也積極清理逾期未結案件，截至本月15日為止，各地檢署逾期偵、他案件，相較5月底已減少303件，甚至有部分地檢署新收案件未減反增，如桃園地檢署6月新收案件，還比5月增加1196件，增加幅度達2成。

另外，警戒期間各地檢署偵辦涉及疫情的刑案，累計2336件，被告共3106人，包括囤積或哄抬防疫物資罪、不遵行主管機關指示致傳染他人罪、散佈疫情謠言罪等。