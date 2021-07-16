金門縣府結合在地22家業者推出「享用金門美食3重送」，只要消費滿100元，就有機會在7月底拿到iPhone、iPad等多項大獎。（金門縣府提供）

配合中央防疫微解封，金門縣府結合在地22家業者推出「享用金門美食3重送」，只要消費滿100元，就有機會在7月底拿到iPhone、iPad等多項大獎。

這22家合作業者是 樸食餐廳、雨川食堂、金橙牛肉麵、村復號、起飛點茶飲店、雪屋、小島商號、轉角咖啡、八分舖金城店、利雷咖啡、老六小館下午茶時光（紅豆餅）、三言兩語鮮茶咖啡食館、金拌麵小吃店、八分舖山外店、合興餅家、KM、拾參小館、愜意甜點工作室、長合餅舖、我家蛋糕、合成餅舖、嘉年華冰果室。

縣府說明，建設處原自5／1至5／30推出「享用金門美食3重送」消費抽獎及分享活動，但5／17日起因3級警戒而暫時停止活動，如今配合中央微解封，希望可提升消費意願，自即日起至7／25止，凡至配合店家外帶消費滿100元者，即可參加7月底的抽大獎活動。

建設處指出， 「金門美食讚3重送」第1重大獎送iPhone12、iPad、萬元美食消費券等好禮，只要外帶消費金額滿新台幣100元（含）以上，並登錄〈金門產業輔導及品質提升計畫〉網站會員，即可獲得抽大獎資格。第2重大獎送Switch，以5／17前上傳「內用」照片並留言分享者為對象，在7月底抽獎。第3重大獎則是周周抽500元美食消費券，透過「金門美食讚」臉書粉絲團按讚分享，有機會獲得美食消費券（總計50份100元消費券）。

至於原持有活動美食消費券及周周抽獲得美食消費券者，使用期限至2021年8月31日止，7月底抽獎名單將公告於「金門縣政府建設處」、「金門美食讚」臉書。