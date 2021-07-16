日本捐贈的97萬劑AZ疫苗15日下午1時許運抵桃園機場，這是日本第三度贈台疫苗共計337萬劑。媒體人「逆風的烏鴉」表示，隨著日本一直捐贈AZ疫苗，民進黨也陷入三大困境：一，買的疫苗比捐的少，無法展現能力；二，疫苗總數已能讓大多數人施打兩劑，授予國產疫苗緊急授權的正當性已失；三，AZ疫苗國內外均有質疑，然台灣多數疫苗為AZ若國人拒打該怎辦？

逆風的烏鴉15日在臉書發文指出，迄今所有拿到和還沒拿到的，蔡政府外購的疫苗，若不含1000萬劑本土疫苗，是AZ的1000萬劑、莫德納的505萬劑，和Covax的476萬劑，總數是1981萬劑。至於捐贈的，是美國莫德納的250萬劑，日本AZ的337萬劑，鴻海／永齡BNT的500萬劑，台積電BNT的500萬劑，立陶宛AZ的2萬劑。接下來，還有應該會談成的慈濟500萬劑。加總起來，是2089萬劑。

對此，逆風的烏鴉認為民進黨正面臨三大困境：第一，不管怎麼解釋，就算買的疫苗就算全部來了，數量還是比捐的少，這樣怎麼去宣傳政府多麼有能力呢？且台灣應是全世界唯一個經濟發達國家疫苗受捐的比自購得多的，真是情何以堪。

第二，若要證明政府有能，買的疫苗比受捐的疫苗多，現在只剩下一個途徑，就是國產疫苗。但國產疫苗只做二期就給臨時授權的正當性，就在於「疫苗不足」，然目前疫苗總數已達4070萬劑，以一人兩劑算，足足可供2035萬人施打，涵蓋率將達到85%以上，而且當中沒有可供幼童打的疫苗，所以從「可施打對象」來看，實際涵蓋率，已經超過百分之百，那麼給國產疫苗緊急授權的正當性何在？

第三，AZ疫苗在世界各國和台灣都是被質疑較多的，但偏偏在各疫苗中，AZ是我們獲得數量最多的。外購1000萬、捐贈376萬，還有covax476萬不知道多少是AZ，加起來就算不超過BNT，應該也差不多了吧。一旦「AZ滿出來」，大家不想打怎麼辦？

不僅如此，逆風的烏鴉直言，AZ疫苗具有「雙重意義」，一是政府外購的主力，二是「日本大哥哥」的愛心，要是大家都跳過等BNT，那不是很糗？從這一點看，就知道為什麼有綠營側翼要繼續抹黑BNT，甚至鼓動抵制BNT疫苗了，還有為什麼接下來全部都只能打AZ了。