前副總統陳建仁臉書透露，14日接獲台大醫院通知，參加高端國產新冠疫苗二期臨床試驗，打的是安慰劑；高端高層自曝，跟社會大眾一樣，也是看到新聞才知道，強調公司謹守「全程盲性」的分際，對於受試者打的是疫苗或安慰劑，現階段還不宜過問。

生技業看了陳建仁解盲，評斷臉書發言應該是想幫忙，「但卻幫了倒忙」，如果打的是新冠疫苗就算了，打了安慰劑還大聲嚷嚷，恐怕引發更多爭議，高端高層深夜看到臉書內容，「當下應該快暈倒」。

據了解，陳建仁深夜主動公布二期臨床試驗的解盲結果，由於他的身分特殊、先前又替國產疫苗背書，高端主管對此發言相當重視，一早上班就開始研擬解答外界疑惑的新聞稿。

高端稍早以新聞稿表示，考量本土疫情升溫，關於受試者權益部分，若已具公費疫苗接種資格，可主動向試驗中心要求緊急個別解盲；此外，依據核可的延伸性試驗，臨床試驗中心於各醫院倫理委員會通過審查後，自7月起由試驗中心主動聯絡受試者，詢問參加延伸性試驗的意願；若受試者同意加入，則進行個別解盲。

若受試者屬於安慰劑組，可選擇加入延伸性試驗補施打2劑高端新冠肺炎疫苗，或於符合公費施打資格時，選擇施打其他公費疫苗。