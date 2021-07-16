高端疫苗EUA尚未通過，11月才可能公布解盲成果，將近4000名試測者接種的是安慰劑還是真疫苗，仍無法得知。有受試者表示，所屬工作單位已展開造冊，替員工爭取施打進口疫苗，他擔憂混打影響試測，主動向高端反映相關問題，獲得回應卻是可提前個人緊急解盲，「所有人都申請緊急個人解盲，又有何意義？」

副總統陳建仁昨日在臉書發文，指出他參加高端疫苗二期試驗，高端在施打90天後，才會告知個別受試者所打的是疫苗還是安慰劑，引起台北市議員王鴻薇砲轟，高端宣稱6個月才會解盲告知受試者，不知道為何陳建仁90天就知情。

一名受試者表示，2月主動加入國產疫苗受試，高端原本告知7月公布解盲成果，但側面聽聞中部有醫院收件時間延期，讓解盲時間一延再延。

由於加入試測時程在2月，當時國內疫情緩和，當時政府並沒有安排國人公費施打疫苗，如今疫情居高不下，民眾爭先恐後施打進口疫苗。

該名受試者說，由於工作常有出國機會，所屬單位正進行造冊，替員工爭取施打進口疫苗，另也考量到國產疫苗沒有取得國際認證，因此主動詢問高端，是否可混打疫苗，高端也只說不建議，沒有任何法令約束力，「我要不要去打（進口疫苗），高端也擋不住！」

該名受試者更提到，對於試後資訊，高端都沒有公告，一切都是受試者主動詢問才個別告知，「試後就不清不楚了，現在很消極、被動，受試者問一句，才答一句，很不好。」

該名受試者更指出，他近日拿相關問題去問高端，高端甚至還回答，如有需要可以提前個人緊急解盲，如此不解總體國產疫苗的解盲公信力何在，「希望高端、聯亞動作可以明快，不要高來高去，回答都含糊其辭，做的很差！」