台北市政府與三軍總醫院在台北市網球中心合辦施打疫苗，16日改打AZ疫苗，陸續有民眾前往接種。（鄧博仁攝）

台北市政府與三軍總醫院在台北市網球中心合辦施打疫苗，16日改打AZ疫苗，陸續有民眾前往接種，有民眾帶著小孩一起前往接種站，小孩拿起手機幫爸爸紀錄施打疫苗的一刻。（鄧博仁攝）

台北市政府與三軍總醫院在台北市網球中心合辦施打疫苗，16日改打AZ疫苗，陸續有民眾前往接種。天氣炎熱，護理師趁著空擋趕快補充水分。（鄧博仁攝）

台北市政府與三軍總醫院在台北市網球中心合辦施打疫苗，16日改打AZ疫苗，陸續有民眾前往接種，注射完疫苗的民眾在看球區保持適當距離休息。（鄧博仁攝）

公費新冠肺炎疫苗今起開放第九類18歲以上有重大疾病患者，以及第十類50歲以上民眾接種，共有94萬1095人完成預約，今起可依預約時間前往醫療院所施打，但如果因故不小心錯過預約怎麼辦？如果臨時想要更改疫苗廠牌又該怎麼做？《中時新聞網》整理出五個疫苗登記與預約的常見問題供民眾參考。

◎疫苗意願登記時間

疫苗意願登記每周一將統一結單，符合接種資格者將會收到預約簡訊。目前除了第九類與第十類的公費疫苗接種對象外，民國92年以前出生（18歲以上者）也可以登入系統進行疫苗施打意願登記。

◎疫苗接種預約方式有哪些？

收到預約簡訊的民眾可透過公費疫苗預約平台或健保快易通App線上預約，或親自前往四大超商、藥局或是衛生所插卡預約打疫苗的時間與地點，且在預約期間內，民眾也可以透過網站或App來修改接種地點或時間。

收到簡訊後，如何預約施打疫苗。（中時新聞網製表）

◎要怎麼修改疫苗意願登記？

民眾登記疫苗施打意願之後，如果想要修改想接種的疫苗廠牌，並不需要重新登記，可以登入公費疫苗預約平台或健保快易通App，上面會顯示已登記的資訊，下方可選擇「修改登記」的按鈕，就能更改原先勾選的疫苗廠牌。

◎錯過接種疫苗時間怎麼辦？

如果不小心錯過預約打疫苗的時段也別慌，可以在當天告知現場的工作人員，選擇同一天的不同時段接種，但如果沒辦法在當天打疫苗的話，就須要等收到下一輪的簡訊通知，再重新預約接種疫苗的時間與地點。

◎先登記意願就可先打疫苗？

中央流行疫情指揮中心曾在記者會上解釋，疫苗意願的登記先後順序與收到預約簡訊的先後順序並沒有關聯，將會以「長幼有序」方式排列，依出生年序發布預約通知。