《女力報到》演員梁瀚名及楊雅筑透過宣傳影片分享愛情故事。（TVBS提供）

「國淑CP」曝維持相愛秘方。（TVBS提供）

楊雅筑曝跨海愛情難維持。（TVBS提供）

TVBS綜藝節目《女人我最大》延伸IP影響力，推出戲劇拍攝計畫《妳不能幸福的理由》，自6月21日起在網路上募集網友的愛情故事，網友反應熱烈，投稿故事已超過200篇，藝人也紛紛加入分享行列。

《女力報到》演員公開各自對戀愛的觀點，劇中飾演夫妻的梁瀚名跟楊雅筑有默契，不約而同認為男女交往必須接受對方的一切，不論優缺點，而不是想要改變對方；《食尚玩家》主持人風田則首次公開跟初戀女友的故事。

曾被兵變過的梁瀚名，回想起當時退伍後到上海找女朋友，才發現女友劈腿，樂觀的他，輕描淡寫地說當時剛好有朋友在上海工作，於是趕緊去投靠好友。楊雅筑也曾在國外遇到喜歡對象，但不巧當天要回台灣，沒想到對方給她很大驚喜，隔天飛到台灣來找她，可惜距離戰勝不了愛情，最後還是留下遺憾。

《食尚玩家》主持人風田現在跟女友穩定交往中，他透露自己的初戀在國中三年級。當時在補習班，一個別校的女生坐在他的右手邊，風田對她一見鍾情，下一秒鐘感覺自己腦子壞掉，馬上告白「可不可以跟我再一起」，結局當然是被拒絕。

風田表示，因為太喜歡她，窮追不捨，甚至透過各種人脈跟她連絡，最後終於抱得美人歸。女生後來為了風田，努力用功讀書跟他考上一樣的高中，風田回想說：「真的太感動了。」

交往3年後，原本住在青山的風田，後來去了東京發現「原來全世界有這麼多漂亮的女生」，不久就跟女友分手。在一旁的Dora跟威廉聽到大笑直呼：「渣男。」《妳不能幸福的理由》更多詳情可上活動網頁或《女人我最大》官方網站查詢。