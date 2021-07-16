智慧化機場設計 彷彿來到未來世界

6月27日，對成都人來說是一個特殊的日子，歷經五年，成都天府國際機場正式開航，占地約72平方公里是全球大二大機場，成都也成為繼北京、上海之後，中國第3個擁有2個國際機場的城市。為了確保機場如期正常運行，機場從四月份開始模擬測試，做為一個擁有2000萬人口的城市，成都雙流國際機場客流輸送量已經飽和，突破了5500萬客流量，成為全球最繁忙的十大機場之一，未來天府國際機場的客流量，預計將達到9000萬流量，相當每天客流量接近25萬人，為了應對這麼多旅客，機場設計出6種直達機場模式，從特約的酒店及大眾運輸交通及機場大廳就開始自助值機，機場大廳更是率先啟用智能機器人協助旅客諮詢服務，以及68台自助值機，目的就是為了快速疏通旅客，減少旅客在機場等候的時間，同時還可從行李條上的智慧晶片，用手機掃碼便可追蹤到行李的輸送情況。如果過程中遇到問題或困難，還可隨時在兩旁的服務台進行人工值機。由於高度智慧化服務，整個機場候機旅客的情況確實比一些傳統機場排隊值機的情況改善不少，再加上未來感十足的機場環境，給來到天府國際機場出行的旅客減少不少焦慮感，並有置身未來世界的感受，唯獨機場啟用至今，有些旅客跑錯機場造成許多意外烏龍的插曲。

無人自助值機及行李條可掃碼追蹤行李情況(圖／旺旺中時文化傳媒提供)

無人自助值機及行李條可掃碼追蹤行李情況(圖／旺旺中時文化傳媒提供)

同行天府道 神鳥振翅翔

成都天府國際機場以“同行天府道”為主題，機場內共設計12座庭院、兩個小型博物館及牆面藝術作品等獨具成都特色的藝術化設施，讓旅客置身在蜀地風情，充分感受四川文化，領略天府之美。機場航站樓構型取意具有成都特色的太陽神鳥，航站區內四座單元式航站樓猶如四隻馱日飛翔的神鳥，寓意著古蜀文明在成都這片神奇土地上歷經三千餘年的延續、傳承和生長，寓意著成都新機場以獨有自信高昂的姿態面向世界騰飛。航站樓構型採用兩個獨立的候機室以手把手方式予以連接，較好地結合了單元式航站樓和集中式航站樓的優點。

機場大廳內處處可以大型裝置藝術及蜀都風休憩區域(圖／旺旺中時文化傳媒提供)

機場大廳內處處可以大型裝置藝術及蜀都風休憩區域(圖／旺旺中時文化傳媒提供)

機場大廳內處處可以大型裝置藝術及蜀都風休憩區域(圖／旺旺中時文化傳媒提供)

機場大廳內處處可以大型裝置藝術及蜀都風休憩區域(圖／旺旺中時文化傳媒提供)

成都天空很忙 民用直升機俯視成都之美

雖然本次川渝行的兩岸媒體採訪團來蓉都沒有落地成都天府國際機場的實乘體驗，但四川省台辦仍精心安排鄰近民用機場的直升機帶兩岸記者們飛上天。在成都市龍泉驛區，有家駝峰通航公司自建的洛帶直升機機場，為軍方和民航局批准修建的二類機場，建有標準機庫、直升機維修中心、直升機託管中心、運行控制中心、飛行員和機務訓練中心、標準直升機停機坪、跑道及其他配套休閒設施，主要開展空中遊覽和直升機託管等業務。直升機除駕駛員外可載運旅客3人，平時除了可載運旅客空中欣賞成都美景外，也做為民間空中救援搜救任務。飛機沿著龍泉山城市公園、洛帶古鎮、青龍湖溼地公園等自然美景外，還看見世大運的主場館，想信延後一年在成都舉辦的世大運，明年可提供更多遊客來成都旅遊的好選項。