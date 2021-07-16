匿名Pancho的美國民眾自2003年車禍後癱瘓且失語，研究人員在他大腦皮層植入電極，現在他可以對外溝通。締造這項科學里程碑的靈魂人物是台裔科學家張復倫。

加州大學舊金山分校（UCSF）台裔神經外科醫師張復倫（Edward Chang）今天接受中央社專訪表示，這項研究證明科技可以為失去語言能力的人恢復溝通，帶來新的前景。

「把128個扁平且薄的電極感應器，植在大腦語言區的表層，記錄大腦活動訊號，經由連結的電腦接收這些訊號並翻譯成文字」，用以幫助中風、脊髓損傷或神經性退化疾病而失去說話能力的患者，找回溝通。

這不是科幻小說的內容，而是張復倫領軍的研究，目前被認定是第一個從人類大腦活動直接解碼完整詞彙的成功案例。

使用大腦表面的感應裝置，將大腦活動和訊號轉化為文字，這份名為「透過『腦機介面』恢復手臂和語言功能」（簡稱BRAVO，Brain-Computer Interface Restoration of Arm and Voice）的研究，發表在15日出刊的「新英格蘭醫學期刊」（The New England Journal of Medicine）。另外兩位共同作者是張復倫研究室的生技博士生麥茨格（Sean Metzger）和劉潔西（音譯，Jessie Liu）。

張復倫成長於舊金山灣區，父母張澤球、王薇來自台灣。科學和文藝都是張復倫的興趣，在東岸念大學時，他一度想念電影當導演；進到加州大學舊金山分校醫學院之前，他曾在上海中醫藥大學研習一年針灸。

他於2015年榮獲布拉瓦尼克國家生命科學獎（Blavatnik National Laureate for Life Sciences），獲獎理由是表彰他在解讀語音神經密碼的貢獻。2020 年張復倫獲選進入美國國家醫學院（National Academy of Medicine）的殊榮。

就像大腦傳送訊息讓手或腳移動，大腦也向聲帶、下巴等發送訊號以便發出聲音。許多癱瘓人士無法控制那些肌肉，即使大腦準備好了傳遞訊息，那些訊息卻被困住。

張復倫的團隊正是把這一段彌補起來，「解碼患者大腦想要說出的話」，但不是解讀失語者的感受、或讀心術。

基於隱私保護，這項研究中的38歲受試者暱稱為Pancho，原是加州一處酒莊的工作人員，20歲的夏天，他在觀看一場足球賽後發生車禍，胃部嚴重受傷。手術治療出院後，他以為能夠逐漸邁向康復之路，沒想到一起身就嘔吐暈眩，經診斷是術後血栓導致腦損傷，接下來是漫長的癱瘓和失語。

根據紐約時報14日報導，3年前Pancho決定接受這個腦神經研究時，研究團隊沒有把握他大腦的語言區處於15年「休眠狀態」，是否能被喚醒、再次說話。

在長達81週、50次的臨床測試，研究人員請他嘗試說出50個常用詞彙，包括「肚子餓」、「音樂」和「電腦」。

張復倫植入Pancho大腦皮層的電極感應器會透過一條電線，將訊號傳輸到一台電腦，把Pancho「想」說的話，顯示在電腦螢幕上。

Pancho在受試中第一個清晰句是「我的家人在外面」。現在要他表達「我的護士在外面」、「請給我眼鏡」都毫無問題。被問到「你今天好嗎」，他能清楚回答「我非常好」。

加州大學舊金山分校的新聞稿指出，正常人一分鐘能說150到200個字彙，這套系統能以每分鐘18個字的速度、93%正確率從大腦活動訊號翻譯受試者的溝通內容。未來會繼續改善語音速度、加大詞彙量，以及擴大臨床試驗範圍。

張復倫於去年獲邀擔任加大舊金山分校醫學院神經外科主任。讓他引以為傲的是「團隊的醫師技術精湛，而且深富同情心」。

張復倫謙虛地告訴記者說，他在學生時代不是成績最好的人，他認為遠比好成績更重要的是「熱愛你所做的事情」。

他喜歡幫助別人而且發現自己雙手靈巧，在神經外科領域找到他的熱情與挑戰。對他而言，「大腦是最有趣和最令人興奮的領域，但也是人們最痛苦的地方，因此決定畢生奉獻給大腦研究。」（編輯：馮昭）1100716