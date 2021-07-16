大陸國新辦16日舉行上半年工業和資訊化發展情況發布會，劍指「滴滴出行APP下架」一事，表示，各主管和相關部門將形成合力，依據職責，繼續強化APP治理。據網路安全審查辦公室表示，按照網路安全審查工作安排，大陸國家網信辦16日會同公安部、國家安全部、自然資源部、交通運輸部、稅務總局、市場監管總局等部門，聯合進駐滴滴出行科技有限公司，開展網路安全審查。

大陸工信部新聞發言人、資訊通信管理局局長趙志國16日針對「滴滴出行APP下架」一事表示，今年工信部針對APP治理展開專項行動，採取一系列措施，總體效果明顯，各主管和相關部門將形成合力，依據職責，在加強制度和標準建設；開展「服務感知提升」行動；在常態化監管基礎對前期整治出現的問題開展回頭看等三方面，繼續強化APP治理。

大陸國新辦16日舉行上半年工業和資訊化發展情況發布會，近日滴滴出行APP因存在嚴重違法違規、蒐集個人資訊問題被通知下架受到關注。