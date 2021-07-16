覺得自己或是家人的記性實在有點差，時常掉東掉西，實在是不知如何是好嗎？蘋果（Apple）日前推出了AirTag藍牙追蹤器，並擴充「尋找」（Find My）生態系統，讓使用者可以追蹤和尋找重要的物品。想全方位明瞭應該如何使用AirTag，快來瞧一瞧以下功能說明！

蘋果AirTag四件裝開箱。（黃慧雯攝）

蘋果的AirTag包裝同樣延續了一慣的品牌風格，以白色外主，AirTag也僅有提供白色的選項，官網共提供單個裝、以及四個一套的套裝版（平均價格更低）。AirTag拆封後外頭也有輕薄的一層透明貼紙，保護AirTag不被刮傷，且未取下之前電池也不會開始過電。當你慎重的撕下AirTag的貼紙讓電池過電後，便會發出提示音。此時就可以開始與iOS裝置配對使用，並且選定你會將它吊掛在哪些重要的物品上（例如相機包、樂器袋、背包），如果想不到應該如何使用AirTag，可參考本篇文章。

蘋果AirTag開封後就靠近iPhone即可配對使用（1）。（黃慧雯攝）

蘋果AirTag開封後就靠近iPhone即可配對使用（2）。（黃慧雯攝）

一、AirTag可發出聲音，或用Siri找尋

AirTag 可以幫你快速找到遺失的東西。 如果吊掛AirTag在其上的物體離你不遠，可以在「尋找」app 中播放聲音，或者只要說：「嘿 Siri，我的『鑰匙』在哪裡？」（『』內的物體名稱應是與AirTag綁定時選定要吊掛在其上的物體），AirTag 便會播放聲音，讓你順利的找到它。

二、精確尋找

配備 U1 晶片的 iPhone 機型（iPhone 11(含）以上）可使用「精確尋找」功能帶你找到附近的遺失物品。 AirTag 同樣也擁有 U1 晶片，可透過支援U1晶片的iPhone 會使用超寬頻來確定 AirTag 的距離和方向。並且iPhone 會將這些數據與來自相機、ARKit、加速度計和陀螺儀的輸入資料融合在一起，並為使用者提供視覺、觸覺和聽覺回饋，幫助你直接找到遺失的物品。

實際尋找AirTag經驗上，相當有趣。過程中很像在跟AirTag在玩捉迷藏，而且iPhone畫面顯示上的資訊非常準確，無論是AirTag所在方位、兩者之間的距離，都可在iPhone上顯示的很準確。除了正常將AirTag掛在擔心遺失的物品上，似乎跟家裡孩子用它來玩找東西的遊戲，似乎也很有趣！

蘋果AirTag尋找的示意畫面。（黃慧雯攝）

三、運用「尋找」網路，找到遺失物

如果你已經不小心遺失某些物品，而且距離較遠，如果你在其上吊掛了AirTag，則可使用「尋找」網絡協助你進行追蹤。當前龐大的「尋找」網絡已達近 10 億部 Apple 裝置，甚至即使你的裝置已離線，它也可以幫你找到遺失的 iPhone、iPad 或 Mac。 透過 AirTag，尋找網絡也可以幫你找到其他物品。

屬於「尋找」網絡的附近任何一部裝置會將使用者所遺失 AirTag 的位置安全地回傳至 iCloud，然後你便可在「尋找」app 中看到。這些過程完全匿名並經過加密處理，以保護每個人的隱私，並且只有你才能看到屬於你的物品位置。

四、內建隱私保護

Airtag 的設計也符合了蘋果對隱私保護的宗旨。只有使用者本身才能查看屬於你的 AirTag 在哪裡，並且位置資訊和記錄絕不會儲存在 AirTag 上，而「尋找」網絡中回傳的 AirTag 位置資訊的裝置，也會一直保持匿名狀態，使用者的位置資訊在尋找過程中的每一步，都被加密保護。因此任何人，就連蘋果（Apple）也無法知道你的 AirTag 位置，無法識別任何協尋裝置的身分。「尋找」網絡所使用的安全藍牙信號會經常旋轉，因此沒有人可以透過追蹤它們來追蹤你。

五、設計能防範不必要的追蹤

AirTag 的設計旨在追蹤物品而非人員，並且蘋果也將防範不必要的追蹤功能納入在其中，更能帶來保護。當你的 iOS 裝置可偵測到非主人所屬的 AirTag，並且會在它跟著你好一段時間時主動通知你。然後，可以在不明的 AirTag 上播放聲音以找到它並查看更多資訊，例如其序號以及如何透過卸除電池來停用的說明。 與其主人分開一段時間的 AirTag 也會在移動時開始播放聲音，以提示你它的存在，即使你不使用 iOS 裝置也沒關係。

蘋果官方AirTag配件-皮革掛環、皮革鑰匙圈。（黃慧雯攝）

蘋果官方AirTag配件-皮革掛環、皮革鑰匙圈（2）。（黃慧雯攝）

AirTag 其上並沒有任何開孔，若是要將它放置在其上（或其中）的物品沒有合適粘貼的位置，一定需要搭配一個裝數的吊飾配件或是吊掛配件，對此，蘋果官網已經推出多款專屬配件，可供選擇。另外，蘋果也為AirTag提供了雷雕指定文字或表情符號的免付費服務，選購時可以參考。