立法院副院長蔡其昌與威剛科技一同捐贈救護車。（陳淑娥攝）

救護車內裝快拆式配置盒。（陳淑娥攝）

新冠肺炎病毒詭譎多變，全民防疫仍無法鬆懈，童綜合醫院醫護依舊堅守最前線相當辛苦。立法院副院長蔡其昌心繫中部鄉親，16日與威剛科技一同捐贈最實用又安全救護車，車內裝有快拆式配置盒，可依照意外或病人需求載配所需急救物品，讓救命更確實無誤，打造行動急診室，希望能夠提供病人最即時救護，並保障同車醫護人員的安全。

蔡其昌表示，與威剛科技董事長陳立白一同捐贈救護車給童綜合醫院，提升海線醫療能量，於他而言，去年家父過世前是在童綜合醫院接受良好醫療照護，這次捐贈救護車除了感謝醫院過去的幫助，也希望能夠回饋海線民眾；醫療設備的增加，才能守護海線民眾的生命安全。同時，疫情期間照顧好自己的身體，才是對前線醫療人員最大的幫助。

威剛科技董事長陳立白熱心公益，因岳母陳郭見子為台中大甲人，他盡孝為其回饋鄉里造福鄉親，所以與蔡副院長共同署名捐贈救護車給海線大型重症急救醫院-童綜合，希望讓海線民眾都能享有最高品質的醫療服務，並能盡力挽救每條寶貴的生命。

童綜合醫院總院長童敏哲指出，自新冠肺炎疫情爆發以來，感受到各界源源不斷的鼓勵，真的銘感於心；也是因為有大家的支持，醫護同仁也都無後顧之憂地發揮專業，上下一心防堵病毒擴散，完善治療病人。感謝蔡副院長與威剛科技捐贈救護車，提升救護能量，相信在任何危機時刻都安全地馳騁救命。

這台救護車目前在台灣比較稀少，不僅空間更寬敞，有別於傳統救護車上隨車醫護固定式座位，這款救護車擁有美製FERNO雙側可旋轉座椅，並且座椅上備有頂級安全帶來避免急煞或快速行駛時的傷害，車內也內裝有快拆式的配置盒，可依照意外或病人需求載配所需急救物品，讓救命更確實無誤。

另外，為加強救護車行車安全，除原本救護車規範的高音警報器以外，特再加裝低音警報器，行經危險路口時，低音警報器可同時產生周遭車輛內部空間共鳴，提醒用路人車注意救護車即將經過。

蔡其昌發起「挺醫護、救台灣」活動，就是希望能夠喚起全民力量一起成為醫療體系的後盾，共同渡過這一次疫情危機，並且儲存未來各醫療機構的醫療能量，只要挺住醫護就能挺住民眾的健康。