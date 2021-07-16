《商情》需求強勁 鎳價上漲近5個月高點 14:172021/07/16 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於不鏽鋼近期的強勁上漲，加上世界各國未來幾年電動汽車發展下，對電池中的鎳需求亦將大量攀升，在需求強勁和原料供應緊張的情況下，令倫敦(LME)期鎳價格上漲，攀升至近5個月以來的最高點。 周五(7/16)截至台北時間13:35，倫敦金屬交易所(LME)期鎳上漲1.88%，報每公噸19,120美元，盤中最高一度觸及每公噸19,205美元高點。(商品行情網) 《半導體》韋爾擴產計畫變更 同欣電CIS RW前景轉佳 中鋼8月內銷盤價 維持平盤 #大量 #需求強勁 #LME #攀升 #鎳價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》漲風續吹 東和鋼鐵今年營運看旺 11:272021/07/16 財經 《國際產業》漲價鼓舞 SK海力士Q2營利估飆4成 12:352021/07/16 財經 《油電燃氣》H2煉油利潤看升 外資升台塑化目標價至114 10:362021/07/16 財經 台積電為晶片荒慘劇付出代價 專家曝背後更大麻煩 11:222021/07/16 財經 工具機業訂單續增 東台、瀧澤科6月營收創同期新高 12:002021/07/16 財經 《航運股》長榮航客運復甦路漫長 貨運當台柱 11:442021/07/16 財經 《商情》獲利回吐 紐約棉花轉跌 10:192021/07/16 財經 《類股》中鋼8月盤價續平 Q2營運可期 11:442021/07/16 財經 焦佑倫：華新下半年營運 更上層樓 04:102021/07/16 財經要聞 新北Q1房價漲 板橋等10區創9年新高 04:102021/07/16 地方新聞 《半導體》擴產效益驅動 南茂H2旺季逐季看升 12:352021/07/16 財經 財經熱門新聞 認為邱純枝為適合董座人選 焦佑倫談東元 應回歸公司治理 - 財經要聞 - 工商時報 英特爾阻撓沒用 台積電3奈米進度曝光 美5奈米廠不排除擴建 - 財經 台積電為晶片荒慘劇付出代價 專家曝背後更大麻煩 - 財經 英特爾傳有意收購格芯 陸行之：真的要跟台積電對幹了 - 財經 陳建仁打安慰劑 高端自曝：也是看新聞才知道 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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