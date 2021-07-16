由於不鏽鋼近期的強勁上漲，加上世界各國未來幾年電動汽車發展下，對電池中的鎳需求亦將大量攀升，在需求強勁和原料供應緊張的情況下，令倫敦(LME)期鎳價格上漲，攀升至近5個月以來的最高點。

周五(7/16)截至台北時間13:35，倫敦金屬交易所(LME)期鎳上漲1.88%，報每公噸19,120美元，盤中最高一度觸及每公噸19,205美元高點。(商品行情網)