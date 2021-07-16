美國眾議院委員會周四推進《確保美國全球領導地位與參與法案》（Ensuring American Global Leadership and Engagement Act），以提升美國應對中國的競爭力。

這個縮寫為EAGLE Act的《老鷹法案》並未獲得該委員會的共和黨人支持。這些共和黨眾議員反對某些與氣候相關的條款，並表示該法案對北京過於軟弱。

美國眾議院外交事務委員會周四以26對20票通過「老鷹法案」，民主黨議員均投下贊成票，而共和黨人均抱持反對立場。

該委員會主席、民主黨眾議員Gregory Meeks表示，該法案納入強而有力的條款以解決諸多問題，包括中國涉嫌在新疆地區侵犯維吾爾穆斯林少數族裔的人權、與台灣建立更緊密的關係，以及為香港居民提供特殊移民身份等。

共和黨人認為《老鷹法》要求進行太多研究，將錯失採取實質行動的機會，例如收緊對中國的技術出口管制。

民主黨議員則強調，他們不會在該法案的氣候條款上讓步，因為這對綠能的競爭至關重要。

此外，該措施將為聯合國綠色氣候基金（Green Climate Fund）提供數十億美元資金，但共和黨人批評該基金是聯合國的「行賄基金」（slush fund）。

目前尚不清楚《老鷹案》何時會送交眾議院進行全院表決。

稍早前台灣外交部發言人歐江安表示，該項法案的最新修正版本將強化台美夥伴關係，也將納入多個友台法案，包括強化台美官員交流互動的「台灣學人法案」（Taiwan Fellowship Act）、可能讓駐美代表處更名為「台灣代表處」的「台灣外交檢討法案」（Taiwan Diplomatic Review Act），以及支持台灣的國際參與、擴大台美經貿關係的「台灣和平及穩定法案」（Taiwan Peace and Stability Act）等等。

此時正值美國拜登政府和國會兩黨尋求反擊中國日益升高的國際影響力。稍早前媒體報導，消息人士透露美國政府周五將就北京鎮壓香港民主，對數位中國官員祭出制裁。

基於對中國在新疆地區強迫勞動和侵犯人權的罪行，周四美國參議院一致通過法案，將全面禁止從新疆進口的產品。

為了提升應對中國的競爭力，參議院在6月初通過一項大規模的法案，授權約1,900億美元用於強化美國的科技與研發，並批准540億美元用於提升美國在半導體和電信設備方面的生產與研究。不過，眾議院各委員會並未就這個參院版本進行表決，而是在制定自己的版本，這表示眾議院的版本可能還需要幾個月才能出爐。