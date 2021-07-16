盧以恩劇中孤獨慶生。（東森、映畫提供）

盧以恩劇中和家人感情不好。（東森、映畫提供）

王識賢劇中逼Janet離婚。（東森、映畫提供）

Janet劇中收到女兒喜帖。（東森、映畫提供）

Janet劇中有不少哭戲。（東森、映畫提供）

公視、東森電視劇《神之鄉》正播出，劇中盧以恩為了引起媽媽Janet的關注，異想天開傳了電子喜帖給她，隨即消失無蹤。Janet氣急敗壞趕回大溪，處理女兒犯下的糊塗事，沒想到母女一見面就吵架。

盧以恩16歲時以《青苔》奪下金鐘迷你劇集／電視電影新進演員獎，這次在《神之鄉》飾演叛逆高中生，看似盛氣凌人，內心卻很孤寂。

劇中她獨自慶生，拍攝當天其他演員都已收工，加上時間很晚，沒太多時間醞釀情緒，只能想像家人們都在身旁的樣子就拍攝。她邊哭邊唱生日快樂歌，不料手機畫面跟蠟燭都很不受控，導演反覆拍了好幾次才喊卡，收工時已哭到整個人癱軟。

戲裡盧以恩對Janet充滿厭惡，甚至嗆聲「不需要媽媽」，把Janet氣哭，她表示當時是第一次對戲，不會因為太熟而吵不起來，所以很自然地放膽嗆人。

但私下她跟媽媽就像朋友，母女倆難得有衝突，如果鬧脾氣，媽媽會比她更生氣，她只好乖一點。媽媽不僅替她處理工作事務，也負責她的生活大小事，母女倆常一起去逛街、品嘗美食、看表演，還會開啟帥哥雷達，相互分享。

Janet這次飾演王識賢的前妻，她表示最近很常接演這類角色，把過去跟男友分手、跟老公George吵架的心情，投射在角色上，演起來駕輕就熟。

她在《神之鄉》裡有不少哭戲，加上拍戲期間懷孕，對周遭事物很容易感動。一幕在醫院的戲，她要照顧病床上的兒子，同時隔著電話唱歌安慰女兒，她哭得淅瀝嘩啦，鼻涕都流到肚子上，仍得好好地把歌唱完，當時又是用台語演唱，讓她相當緊張。以往拍完戲她都會去看回放，但這場戲她完全不敢看，深怕好不容易釋放的情緒會被影響。

戲裡她對王識賢既心疼又生氣，2人相隔7年再見面，卻為了孩子互相指責對方的不是，王識賢說他跟Janet的關係「似有解，又像無解」，為了兒女可以放下成見、破冰和好，也讓觀眾好奇他們是否會走向復合之路。