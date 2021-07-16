身為果粉，你最近正在考慮入手AirrTag嗎？還是說，早就已經下訂，只等著超人氣的AirTag送達你家呢？無論是哪一類情況，或許你都在考量到底應該將AirTag用在何處，如果還沒有概念，不如參考以下建議。

蘋果AirTag 提供了單件裝、四件套裝。（黃慧雯攝）

蘋果AirTag 單件裝開箱。（黃慧雯攝）

蘋果AirTag 四件套裝開箱。（黃慧雯攝）

《蘋果仁》網站先前為網友整理了15個AirTag的應用場景，包含鑰匙圈；錢包；行李、行李箱；樂器箱；相機（包）、電腦包；工作器具（例如重要的工具箱）；科技產品；腳踏車、滑板、電動車；汽車；遙控器；雨傘；小貓、小夠、寵物等毛小孩；你家小孩；無人機（或稱空拍機）；外套、夾克。嚴格來說可運用的場景是應有盡有，只要你想得到就可以！

蘋果AirTag應用情景-相機包。（黃慧雯攝）

蘋果AirTag應用情景-後背包。（黃慧雯攝）

蘋果AirTag應用情景-樂器袋（盒）。（黃慧雯攝）

蘋果AirTag應用情景-行李箱。（黃慧雯攝）

很有趣的是，當中也推薦了不少不需要額外配件，而是將AirTag黏在其上、或放置其中的用法，例如適用於工具箱、遙控器，或是空拍機上。只要是你認為有可能遺失的珍貴物品，甚或可能走失的小孩、可能被壞人覬覦的毛小孩，為它掛上一個AirTag都能讓你安心不少，以備不時之需啊！

由於蘋果AirTag上頭並沒有開孔，因此絕對需要為它添購一個搭配的掛飾，讓AirTag可以順利吊掛在你想要追蹤的物體上。因此當然蘋果為AirTag推出了一系列配件，甚至還有價值超過AirTag本身的品牌配件，令人咋舌。如果你想要在配件方面小省一筆的話，可以多多參考蘋果周邊廠商推出的產品。

蘋果第三方AirTag配件-皮革鑰匙圈（左，STUDIO A協助提供）與原廠（右）配件。（黃慧雯攝）

蘋果官方AirTag配件-皮革鑰匙圈（左）與非官方的AirTag鑰匙配件，前者可以完美密合，質感上明顯領先第三方配件一定差距。（黃慧雯攝）

若是想要尋找AirTag第三方配件，舉STUDIO A有在販售的VAP AirTag皮革鑰匙圈為例，採用優質真皮，縫線精美，搭配不鏽鋼圈；更換鑰匙時，可保護精緻的AirTag免受灰塵和刮痕的影響，增加最小的重量輕鬆佩戴。

除此之外，Belkin、Moment、Nomad、Spigen、CASETiFY等蘋果周邊廠商都有陸續推出AirTag相關配件，可前往官網選購。而犀牛盾表示針對AirTag配件目前尚未有規劃，未來不排除有推出的可能性；而Moshi確定會推出，目前7月中下旬，配件採用環保皮革及日常防潑水材質製成，特色是採用全封閉式保護設計，可完整保護及收納 AirTag。