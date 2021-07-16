效力印地安人3A的台灣好手張育成，台灣時間16日先發出賽，4打數1安打且是支長打，連3場比賽都有長打表現；另外，巨人隊小聯盟高階1A投手鄧愷威先發4.1局被敲4安、失4分，無關勝敗。

印地安人3A今天和雙城隊3A交手，張育成擔任先發游擊手、打第2棒，首打席敲出一壘飛球出局，3局上敲出中外野二壘安打，但接下來2次打擊都吞下三振，總計4打數1安打，另有2次三振，打擊率3成13。

張育成遭下放3A後持續尋找打擊手感，前2戰各敲1發陽春炮，今天再擊出二壘安打，連3場比賽有長打出現。

而在巨人高階1A奮戰的鄧愷威今天再度先發登板，前4局只在2局下丟掉1分，但在5局下1出局後出現亂流，先被對手敲安又投出保送，再被敲安失分後被換下場。

總計鄧愷威此役用81球投4.1局，投出6次三振、3次保送，被敲4支安打，失4分皆為自責分，無關勝敗。教士隊高階1A投手宋文華傷癒歸隊後，今天中繼登板1局，投出2次三振、1保送，無失分，自責分率1.80。