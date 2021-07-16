國內疫苗持續開打，除了目前AZ、莫德納2種疫苗品牌外，混打疫苗的討論也逐漸增加。對此，有醫護人員呼籲指揮中心，趕快研議疫苗混打的可能性，醫師蘇偉碩更表示，中華民國醫師公會日前就向衛福部長陳時中發出聲明，至今已經24天了，陳時中還是「已讀不回」，如果至下周一，陳時中還是沒有回應，那他就要發起連暑，以維護醫師尊嚴。

蘇偉碩今（16日）在臉書PO文喊話「陳時中指揮官應開放已經施打AZ疫苗之醫師，第二劑可以自由選擇施打Moderna 疫苗」。蘇偉碩稱，「如果下週一，指揮中心陳時中指揮官還是不能宣布開放醫師可以自由選擇第二劑施打Moderna疫苗，我們就來發起連署，以維護醫師專業的尊嚴」。蘇更秀出「中華民國醫師公會全國聯合會6/22的聲明」，並痛批「都24天了！陳時中還是『已讀不回』」！

粉絲團「醫師公會全聯會」上月22日在臉書發出聲明，表示德國、法國、南韓、加拿大和美國等國家，均已開放疫苗混打，為加強第一線醫事人員防疫安全，持續照護人民健康，建請指揮中心盡速研議COVID-19疫苗混打之可行性。

另外，前台大感染醫師林氏璧今（15日）在臉書指出，瑞典在《NEJM》發表了一個小型的AZ混打莫德納研究，這應該是世界第一篇相關研究。在這次試驗中，共找來了88位醫護人員，間隔9~12週打第二劑，其中37人是AZ/AZ組，51人是AZ/莫德納組，分別在打完第二劑之後7~10天還有30天，各抽血檢測體內抗體，結果顯示，受試者體內中和抗體比施打完2劑AZ疫苗高出10倍。

對於是否該疫苗混打，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳14日表示，雖然國際上有看到「AZ混打BNT」的效果相當不錯，也沒有重大不良反應，但目前尚缺乏足夠的科學證據說明「AZ混打莫德納」這樣是否可行，國內可考慮透過臨床試驗來收集科學證據。