由政務委員唐鳳研發的「疫苗接種預約平台」16日正式開打，高雄展覽館首日上午接種狀況順暢，整日民眾預約人數達3482人，上、下午分別各1741人，截至上午前來施打疫苗的民眾共1679人，接種率達9成6以上，預估17日接種人潮會相對較多。

唐鳳疫苗預約平台首日開放50到64歲民眾接種疫苗，高雄展覽館是高雄最大的接種站，但可能正逢平日，民眾預約16日施打的人數並不多，高雄展覽館站僅3482人預約接種，再加上沒有開放民眾補打，因此，接種站打線並未全開，但有預約的民眾多數都有前往施打，截至上午接種率達9成6以上。

高雄展覽館站16至18日由環保局督導，預約平台施打首日接種秩序良好，上午10時以前，由於搭乘接駁車的民眾一批批前來，人數有稍微較多，但在工作人員的引導下，檢驗相關資料後，民眾快速就定施打位置，並無壅塞的情況發生，由於上班族較會利用假日時間前往接種疫苗，所以預計17日人潮會相對較多。