南投1對夫妻婚後為了尋找刺激，找來1名未婚少女小芳（化名）進行3人性愛2次，該丈夫之前曾要求小芳簽屬同意書，並標註未婚，以便日後證明3人是合意性交；不過2年後小芳的未婚夫找上門，不但要求他們下跪，甚至逼迫簽下2百萬本票作為洗門風；法院依該未婚夫恐嚇取財，判1年2個月徒刑，可上訴。

判決書指出，住在南投縣的該對夫妻因為想要嘗試新的情趣，因此詢問小芳是否有意願三人性交（3P），該丈夫還為了保險起見，要求小芳簽下同意書，內容須註記小芳確實未婚，3人因此在來在2017年8月、11月進行2次3P；而小芳在2年後與現任丈夫小陳結婚，小陳在結婚前夕得知此事後勃然大怒。

小陳後來夥同1女4男到該對夫妻住所要求2人下跪，並出腳踢該丈夫的胸部，怒嗆說他的未婚妻都敢動，要求2人簽下100萬元本票1張，以及面額10萬元的本票10張，並影印了2人的身分證與健保卡；該丈夫不斷解釋小芳當時有簽下同意書，他也不知道小芳當時已有未婚夫，最後仍被逼迫簽下200萬元本票。

該對夫妻之後報警提告，他們表示不甘被恐嚇取財，也無力付出這筆錢，南投檢方以恐嚇取財罪嫌起訴；南投地院法官審理期間，小陳不只否認犯行，也堅拒賠償對方夫妻，該丈夫在法庭上希望法官從重量刑，法官審酌小陳家境貧困，須扶養母親和3名幼齡兒女，判處有期徒刑1年2個月。可上訴。