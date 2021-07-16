刻意混打疫苗恐GG 陳時中：研議處分 14:352021/07/16 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 刻意混打疫苗事件頻傳，陳時中呼籲民眾配合，並透露法制組也在研議處分。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近來許多民眾透過種種方式混打疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，接種疫苗前會插健保卡就算是主動示警，詢問民眾時他也可以主動講，這還是要雙方一起配合，不要增加施打人員的負擔，如刻意還是會很難防。 陳時中提及，若採取違法的行為，法制組也在研議處分，但接種疫苗是為了自己好，一方面不合規矩，一方面對身體也不一定是絕對的好，打疫苗是大規模的全民運動，一定要全民配合。 277萬人恐預約不到疫苗接種 民眾黨團籲政府精準施打優先族群 疫苗預約平台開打 桃園接種站服務人員讚：年輕人速度快 #陳時中 #民眾 #接種疫苗 #主動 #配合 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高端稱打什麼尚未揭曉 恐誤導民眾 04:102021/07/16 焦點要聞 為快打站加油 中市議員攜手寶麗金餐飲贈美味餐盒 12:062021/07/16 寶島 保時捷男向雞排妹道歉聲明 名律師揭1漏洞「女友混打有風險」 13:072021/07/16 娛樂 單瓶疫苗供15人打 高鐵第一線員工疫苗接種率達9成 10:462021/07/16 生活 311台捐日幣200億 他批陳時中：日本不打AZ不需感謝到這麼誇張 13:162021/07/16 政治 陳建仁夫妻高端受試竟都打到安慰劑 網一聽傻眼：這機率才2％也太巧 10:242021/07/16 政治 沈富雄斷言將降回二級警戒 點名「蔡蘇陳之過」：荒唐之役 11:462021/07/16 政治 日AZ來台陳時中秒衝接機「還換新造型」 陳揮文批：為什麼這麼卑躬屈膝 09:232021/07/16 政治 長庚混打研究 國產疫苗也納入 04:102021/07/16 焦點要聞 陳建仁曾曝打高端沒副作用 羅智強轟：「國產生理食盬水」耍國人 13:312021/07/16 政治 多到爆 打AZ從3周延長到4周 專家建議與莫德納混打 提升AZ施打率 04:102021/07/16 焦點要聞 生活熱門新聞 直播》新增29例本土 4人死亡 雙北確診重回雙位數 - 生活 50歲以上今開打疫苗 5大常見問題一次看懂 - 生活 Delta境外移入單周增7例 2人打莫德納仍染疫 - 生活 等不到莫德納了？死不打AZ的結果 他一看這數據傻眼 - 生活 別再排斥AZ 花蓮縣衛生局長驚吐：莫德納如魔鬼圈套 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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