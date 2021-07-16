近來許多民眾透過種種方式混打疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，接種疫苗前會插健保卡就算是主動示警，詢問民眾時他也可以主動講，這還是要雙方一起配合，不要增加施打人員的負擔，如刻意還是會很難防。

陳時中提及，若採取違法的行為，法制組也在研議處分，但接種疫苗是為了自己好，一方面不合規矩，一方面對身體也不一定是絕對的好，打疫苗是大規模的全民運動，一定要全民配合。