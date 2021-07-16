美股受到十年期美債殖利率暴跌，能源、科技股領跌下，四大指數僅道瓊收紅，台積電(2330)也因第二季獲利不如市場預期，ADR重挫5.51%，衝擊台股開低震盪，摔下萬八大關，一度重挫逾250點、指數最低觸17779點，但靠航運、金融、中小電子撐盤，櫃買指數創高，跌幅收斂，終場台股收跌138.94點，驚險守住5日線，報在17895.25點、成交量為5727.05億元；台股周線收紅、本周指數漲233點，本周指數更在昨日改寫歷史新高18034點。

台積電法說財報不如市場預期，第二季毛利率、營業利益率雙率雙降，展望第三季營收季增約11%，市場無太多驚喜，受到ADR大跌5.51%衝擊，台積電今股價開低走低，收跌4.07%，回測季線位置，也成為拖累台股重挫的主因。

除台積電外，部分餘權值股今表現有撐，聯發科(2454)開低走高，盤中股價回溫到平盤附近，股價表現抗跌，持續朝向季線靠攏；蘋果傳將如期在9月發表新iPhone，大立光(3008)逆勢勁揚逾1%；廣達(2382)也在早盤後黑翻紅，收漲逾2%；可成(2474)漲幅則約2.7%。

航運股今有貨櫃三雄出頭，長榮(2603)攻上漲停，惟終場漲停打開，收漲9.5%，陽明(2609)現增露曙光，台驊投控(2636)雖表明在以保障公司股東權益的考量下，決定放棄認購現增，但傳出董座仍看好未來航運景氣，董事長個人參與特定人繳款，陽明今反彈逾5%，萬海(2615)亦上揚2.6%。散裝航運今則修正壓力沉重，中航(2612)大逾8.5%，裕民(2606)、新興(2605)跌幅逾3%，四維航(5608)下跌約1.5%。

航運股下周陸續有法說會、股東會登場，還有個股的解禁、補券，仍是盤面聚焦重點。時序即進入美洲線傳統旺季，經濟活動將逐漸復甦，預期補庫存需求旺盛將推升貨載需求續強，運價將延續上漲格局。

金融股今表現強勢，富邦金(2881)大漲逾4%，開發金(2883)漲幅逾2%，新光金(2888)、台新金(2887)、國泰金(2882)等也均持穩上漲在1%~2%。

隨著歐美疫苗積極施打、疫情已有所趨緩，加上基建計畫達成協議，有助經濟加速復甦，激勵美股持續多方走勢。台灣方面確診人數大降，疫情利空淡化，且時序進入第三季電子傳統旺季，經濟基本面展望續佳，台股後勢不看淡。

分析師認為，台灣確診人數降溫，並逐步開放管控，有利內需恢復，加上時序進入傳產及電子產業旺季，以及之後股東會、法說會與財報季陸續登場，可望釋出正面訊息，利多行情可期，建議以報價概念股、高殖利率概念股及業績題材股為主。