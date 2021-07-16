日本首都圈的神奈川縣因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情急速擴散，正考慮籲請中央政府將其納入緊急事態宣言對象地區；同屬首都圈的千葉縣也表示，緊急事態是選項之一。

目前東京都與沖繩縣正因疫情實施緊急事態宣言；首都圈3縣（千葉縣、神奈川縣、埼玉縣）和大阪府等4 府縣，實施緊急事態前一階段的「防止蔓延等重點措施」，期限皆為8月22日截止。

神奈川新聞社報導，近期神奈川縣內確診病例數急速增加，常常單日新增300例以上，昨天更新增403例，時隔約半年再度單日破400大關。

神奈川縣政府正考慮將重點措施範圍擴大到全縣，或籲請中央政府對神奈川縣發布緊急事態宣言，將在近日召開對策本部會議進行討論。

另外，千葉日報報導，千葉縣知事熊谷俊人今天說，對於緊急事態宣言，「必須視為充分的選項加以考慮」，要是縣內疫情繼續擴大，就必須籲請中央將千葉縣納入緊急事態宣言對象地區。

千葉縣昨天新增253例確診，是3月解除「緊急事態宣言」以來新高紀錄。