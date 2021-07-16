明（17）日是三級警戒微解封後的第一個周末假日，新北市十分瀑布園區、碧潭、九份、猴硐等市級風景區降載開放，烏來風景區則不開放。各風景區降載開放措施以原容留人數40％、停車場原停車輛40％為上限，並於假日開設「人潮儀表板」，新北市警方將採柔性管制及機動疏導等方式，監控人車流。

因應微解封各風景區可能出現眾多人潮與車流，新北市警局特別針對十分、碧潭、九份等風景區規畫交通崗48處，動用警力36名、義交42名加強周邊交通疏導，並輔以路口監視器、google maps掌控交通狀況，必要時啟動警力彈性機動快速到位、加強管制疏導，以維持交通順暢與安全。

新北市警局表示，目前雖是疫情微解封階段，但中央流行疫情指揮中心仍公布三級警戒延長至7月26日，請遵守相關的防疫措施指引，如需假日出遊請先參考「新北市景點人潮儀表板」相關資訊再考慮是否前往，避免前往人潮壅擠處或因啟動降載管制而無法進入。

警方呼籲，自7月12日微解封以來，以八里渡船頭老街、烏來觀光大橋、萬里龜吼漁夫市集、坪溪五分山步道等風景區人車較多，民眾非必要時避免前往，以降低群聚感染及疫情傳播風險，共同守護自身及家人的安全健康。