作為獨立遊戲開發的前鋒，知名的發行商 Devolver Digital 攜手開發團隊 WolfEye Studios，將在今年秋季為所有玩家帶來一場全新的動作 RPG 遊戲體驗！《詭野西部（Weird West）》將在 2021 年秋季同時登上 PlayStation 4、Xbox One 和 PC 平台，並於今（16）日揭露一隻嶄新的遊戲預告，西部世界的神祕氣息就此迎面而來，並訴說起其中不平凡的「英雄」們糾葛的命運。這將是一個由五段曲折旅程所組成的冒險故事 ……

官方遊戲預告

開啟暗黑狂想，回到古早蠻荒的西部地帶。

開啟暗黑狂想，回到古早蠻荒的西部地帶，在那裏，執法者和不法之徒共同站在最前線，面對著各種奇異怪誕的生物。這是由一群非典型「英雄」們所締造的原創傳奇，你在這片無赦之地上所做的每個抉擇都將左右這段旅程。

你在這片無赦之地上所做的每個抉擇都將左右這段旅程。

每一段旅程都是獨一無二的，你所採取的每個行動、下的每個決策，都將影響故事的走向 ── 每個分叉路口都有著高風險或高回報，整個西部世界將因你的抉擇而動搖。召集你的同伴或獨自深入探險整個西部世界，在《詭野西部》締造出專屬於你的、一段超凡絕倫的傳說！

對這款全新的動作 RPG 遊戲有興趣的玩家們，可以追蹤 遊戲官網、Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊 WolfEye Studios (@WolfEyeGames) 的 twitter 以獲得最新的遊戲資訊。