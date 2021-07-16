搶微解封後旅宿商機，國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店．台北民生館/台南西門館/高雄中山館和COZZI Blu和逸飯店．桃園館全台4間飯店推出「訂閱制住房專案」，提供旅客30天內自由選住3日5399元 / 住5日 7999元 / 住7日9999元等三種訂閱方案，可雙人入住、附飯店精緻早餐和免費升等，再享30天內不限次數免費使用飯店THE Lounge空間，8/31日前可預訂，9/30前皆可入住，為首推「住宿訂閱制」的飯店品牌。

國泰飯店觀光事業表示，和逸飯店「訂閱制」為旅客開啟極大化彈性與超值感受，無論入住天數、跨城市需求、服務範疇和多元使用目的等，皆一次滿足，

為提供更細膩服務，和逸飯店採用國外商業服務模式「訂閱制住房專案」，讓旅客可依需求自由訂閱三種入住方案: 3日5399元 / 5日 7999元 / 7日9999元，適用於和逸飯店．台北民生館/台南西門館/高雄中山館及COZZI Blu桃園館全台4間飯店據點，平均每房每晚最低不到1500元。自訂閱起30天內，不限平假日，可選擇連續入住同一家飯店、跨館入住、或分別於不同天入住。

以訂閱3日5399元方案為例，旅客會獲得專屬「訂閱制護照」，憑護照預定入住第一家飯店後，再依個人出遊計畫、天數和到訪城市，30天內彈性規劃入住第二晚和第三晚(專案使用期限至2021/9/30止)。訂閱制除提供雙人入住、享用飯店精緻早餐外，若訂閱5日和7日方案可再免費升等房型，單晚最高可享價值約8800元的雙人房! 除了入住服務，訂閱者本人另享30天內不限次數、每日8小時內免費使用和逸飯店內舒適的THE Lounge公共空間與服務。

和逸飯店「訂閱制住房專案」更結合AMAZZING CLUB會員服務，強化現有25萬飯店會員專屬禮遇，凡會員訂閱期間均享餐飲折扣和點數累積，無論身在台北、桃園、台南或高雄，在不同都市間，都能充分體驗和逸飯店為顧客打造的相同尊榮服務。