隨著天氣越來越熱，不少人會開冷氣消暑，但又擔心電費會超支，因此改裝變頻冷氣，認為比較省電，舊式冷氣也逐漸被淘汰。日前有網友在臉書粉專分享一張骨董窗型冷氣機的照片，由於舊式冷氣沒有省電模式，因此他好奇詢問網友，假若開啟6至8小時，電費是多少，也意外引發討論。

一名網友在臉書粉專《爆廢公社公開版》PO文表示，「總覺得這個冷氣開下去…，要付出很大的代價，不知道吹6到8個小時的代價是多少？」，並附上一張骨董窗型冷氣機的照片，只見此台冷氣還是使用手動轉盤開關，外框則為木紋設計。

還有網友加碼分享古早分離式冷氣。(圖翻攝自/爆廢公社公開版)

此PO文引熱議，不少人說窗型冷氣機很涼，但聲音非常大，「我家也有一台，我爸說我出生那年買的，我今年41歲了，好久沒開了，10年前開還會冷，但是聲音很大」、「這種開啟猶如發動坦克」、「以前阿嬤家有一台，還是分離式的，室內機跟戰車的聲音一樣，應該是早期設計外機只有冷排、風扇，開冷氣啟動瞬間，都覺得好像要爆炸」、「40年前看到有人裝這種冷氣，一定是財富自由的人家」。

還有人勸他別再使用這種窗型冷氣機，因為非常耗電，但可以收藏，「這台的燒錢速度很可觀」、「吹整個夏季，電費可以買台新的」、「我試過，記得是夢鄉冷氣，每天約開10小時，2個月電費5000元左右」、「10幾年前租套房，租金1個月5000元，電費8000至9000元」、「我家以前也有一台，一期2個月電費應該會貢獻5千至6千」。