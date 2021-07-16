《香港國安法》實施一年，大陸全國港澳研究會16日在金鐘港麗酒店舉行專題研討會，國務院港澳辦主任夏寶龍在會上對「管治者」提出七點要求，包括兩點政治要求和五點能力要求。夏寶龍同時對歐美政客發出警告，批評他們粗暴踐踏國際法、干涉中國內政以及對中國官員作出毫無意義的制裁。

《香港國安法》實施一年，大陸全國港澳研究會16日在金鐘港麗酒店舉行專題研討會，主題為「國安法實施一周年回顧與展望」，夏寶龍在會上發表講話。

香港01報導，消息人士透露，夏寶龍在會上對「管治者」提出七點要求，包括兩點政治要求和五點能力要求。夏寶龍同時對歐美政客發出警告，批評他們粗暴踐踏國際法、干涉中國內政以及對中國官員作出毫無意義的制裁。

研討會在北京、香港、澳門三地以連線方式舉行，16日早8時多，行政長官林鄭月娥、政務司司長李家超、財政司司長陳茂波、保安局局長鄧炳強，和中聯辦主任駱惠寧等人陸續抵達港麗酒店。據了解，中港澳三地約300人出席活動。

香港01報導，夏寶龍在2020年初退休之齡出掌港澳系統，外界分析指可免除升遷包袱，能夠更忠實地執行中央對港工作，同時有處理複雜社會政治矛盾的經驗，以及有強大的執行能力。