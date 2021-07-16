台南市出生率自5年前持續下降，台南市政府為拯救出生率，明年元旦起，頭胎的生育津貼補助6000變1萬，台南市長黃偉哲預估，雖然新手父母可多領一些，仍不足以提高出生率。

台南市出生人數自2016年1萬4000多人一路下滑，2020年僅剩1萬人左右，出生率5.74％，今年上半年更僅出生4600多人，台南少子化日趨嚴重，已懷胎多月的台南市議員沈家鳳16日質詢台南市政府，台南市生育補助在6都偏低，這幾年財政好轉有盈餘，盼提高生育津貼。

台南市民政局表示，去年元月的生育獎勵金，頭胎6000元、第2胎1萬2000元、第3、4胎3萬元，第5胎以上每人5萬元。台南市民政局為提高出生率，台南市明年元旦出生的頭胎寶寶，補助從6000變1萬元，其餘仍維持相同。

黃偉哲表示，雖然台南市的頭胎補助提高，預估仍不足以大幅提高出生率，社福政策會在財政允許下逐步加強，仍需中央制定大方向政策，減輕父母育兒負擔，才是根本解決辦法。

台南市財稅局表示，雖然這幾年台南市財政有盈餘，累計短絀仍高達340億餘元待填補，財政盈餘可以減少累計短絀的財政壓力。