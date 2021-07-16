華邦電(2344)除了本身記憶體市況熱絡，轉投資的子公司新唐(4919)業績亮麗，可望貢獻華邦營運更佳，加上新唐股價頻創新高，華邦電對新唐持股市值自7月以來大增逾百億元。

華邦電第二季合併營收季增18.3%達252.34億元，年成長97.9%，改寫季度新高。上半年合併營收465.60億元，年成長91.6%，為歷年同期歷史新高。下半年持續看旺，全年營收將創新高。

華邦電的合併營收納入子公司新唐。新唐7月來股價急遽走高、屢創新天價，自80.3元漲到今日的142元，大漲61.7元，漲幅76.8%。華邦電持有新唐2.149億股，持股市值7月來大增132億元，至305億元。

今年記憶體供不應求，價格持續調漲，華邦電營收攀高，且子公司新唐2020年9月完成併購日本松下半導體事業，隨著微控制器（MCU）出貨進入旺季，對華邦電整體營收帶來明顯貢獻，推升第二季營收創下新高。

華邦電受惠記憶體漲價效益，第一季獲利攀10季新高，每股淨利0.4元。第二季全產品線全數漲價帶動，單季營收再攀高，獲利可望再比首季大幅增長，法人估第二季每股純益挑戰1元，預計下半年漲價效應持續，下半年獲利比上半年佳。

此外，華邦電接單傳捷報，其編碼型快閃記憶體（NOR Flash）產品獲微軟（Microsoft）的Xbox無線耳機採用。微軟今年推出Xbox無線耳機爭食商機，採用自家設計的晶片，並採用華邦電的NOR Flash。