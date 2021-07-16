瑞典電信設備商愛立信(Ericsson)周五公布第二季核心利益未能符合市場預期。愛立信在多個市場地區的5G設備銷售強勁，但是在重要的中國市場出現營收下滑。

該公司第二季經調整的營業利益唯58億瑞典克朗(約6.699億美元)，優於前一年同期的45億瑞典克朗，但是低於60.1億瑞典克朗的市場預期。

該季度整體營收為549億瑞典克朗(約63.41億美元)，劣於去年同期的572億瑞典克朗，以及分析師預期的572億瑞典克朗。

值得注意的是，在中國的營收大幅減少25億瑞典克朗(約2.89億美元)。

儘管幾個國家對中國華為的銷售禁令，讓愛立信和諾基亞受益，大力攻占市場，但是瑞典政府對華為的禁令，也讓愛立信在中國吃到苦頭。

執行長Borje Ekholm表示，在瑞典的5G網路設備排除了中國廠商參與之後，謹慎地預期公司在中國的網路和數位服務市場份額將滑落。

愛立信在中國的營收，占整體約10%。與此同時，諾基亞預計在本月底發布財報，並可能宣布獲得在中國的首筆5G訂單。

愛立信在周五也與Verizon簽署了83億美元的五年期5G供應合約，為近期最大一筆交易。