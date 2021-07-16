中租-KY(5871)今（16）日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議配息5元、配股0.5元，合計派利5.5元。中租股價近日高檔續揚，今日開低後翻紅持穩盤上，終場小漲0.91％、收於最高點221元，再創上市新高價，現金殖利率約2.26％。

中租受惠應收帳款穩健成長、資產品質穩健，2020年營運在疫情逆風中穩健成長，合併營收594.77億元、年增0.58％，歸屬母公司稅後淨利168.57億元、年增8.98％，每股盈餘（EPS）12.1元，全數改寫新高，連3年賺逾1股本。

中租2021年上半年自結合併營收344.58億元、年增達22.01％，改寫同期新高。前5月歸屬母公司稅後淨利85.13億元、年增達29.4％，每股盈餘6.16元，均續創同期新高。以各地區營運狀況觀察，台灣、中國大陸及東協地區獲利分別年增26％、58％及48％。

展望後市，中租董事長陳鳳龍表示，今年將持續在地深耕經營，台灣增設專營船舶租賃業務單位，中國大陸在既有的深圳、金華、寧波增加服務網點，東協市場則在越南同奈省與隆安省，馬來西亞淡馬魯、實兆遠、亞羅士打、瓜拉登嘉樓、昔加末等地增加辦事處。

其次，中租加速進入消費市場，由仲信資融以「零卡」品牌經營的無卡分期業務，擬複製成功經驗至東協市場。太陽能電廠則推動拓展「漁電共生」營運模式，逐步深入養殖事業。同時將加大加快保經事業推廣、推升獲利占比，對今年營運維持樂觀態度、審慎應對因應。